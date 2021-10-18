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Dünya

BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 20:08 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:09
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

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