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Dünya

BM: Ukrayna-Rusya arasında yükselen tansiyon son derece tehlikeli

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Rusya arasında yükselen tansiyonun son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, taraflara itidal çağrısında bulundu.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 19:17 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 19:18
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BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Ukrayna ve Rusya arasındaki yeni ateşkes ihlallerinin endişe verici olduğunu söyledi.

DiCarlo, "Gerçek şu ki mevcut durum son derece tehlikeli. Tüm taraflara maksimum itidal göstermesi çağırısı yapıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten beri 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve yeni bir çatışma olasılığının kabul edilemeyeceğini vurgulayan DiCarlo, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.

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