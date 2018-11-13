BM, vatansızlığın sona erdirilmesine yönelik adımlar atma çağrısında bulundu

BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Volker Türk, Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, vatansızlığın sona erdirilmesine yönelik "#Aidim" (#IBelong) Kampanyası’nın başlatıldığı 2014'ten bu yana önemli sonuçlar alındığını, bununla beraber milyonlarca insanın hala vatansız olduğunu vurguladı.

Türk, çoğunluğu Asya ve Afrika ülkelerinde olmak üzere vatansız olan ve belirsizlik içinde yaşayan milyonlarca insan bulunduğuna işaret ederek, "Dünya genelinde kaç kişinin vatansız olduğunu veya kaç kişinin vatansızlık riskiyle karşı karşıya kaldığını tam olarak belirleyebilmek zor." dedi.

Geçen yıl yaklaşık 70 ülkenin raporları doğrultusunda 3,9 milyon vatansız kişi saptandığını aktaran Türk, bunun toplam sayının yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu ve gerçek sayının 3 kat daha fazla olabileceğini belirtti.

Türk, BMMYK'nin kampanyası sayesinde son 4 yılda 166 bini aşkın insanın vatandaşlık kazandığını veya vatandaşlığını onaylattığını, 20 devletin Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin 1954 Sözleşmesi'ne katılmasıyla sözleşmeye taraf devlet sayısının 91'e çıkmasının sağlandığını ve aynı zamanda 73 devletin de Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin 1961 Sözleşmesi'ne taraf olduğunu kaydetti.

Volker Türk, vatansızlığı küresel olarak sona erdirmek amacıyla yürütülen "#Aidim" (#IBelong) kampanyasının hedefe ulaşması için devletlerin daha hızlı ve kararlı biçimde harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyasetçileri, hükümetleri ve kanun yapıcıları, vatansızlığın 2024 yılına kadar küresel olarak sona erdirilmesi için hiç zaman kaybetmeden, şu an harekete geçmeye ve bu doğrultuda kararlı adımlar atmaya davet ediyorum. İnsani, etik ve siyasi açıdan yapılması doğru olan şey bu. Bu gezegendeki herkesin vatandaşlık hakkı var ve herkes 'aidim' demeyi hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.