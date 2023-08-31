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Dünya

BM ve Nijerya hükümetinden terörle mücadele anlaşması

Birleşmiş Milletler (BM) ve Nijerya hükümeti, ülkedeki terörle mücadele çabalarını daha da güçlendirmek için iki mutabakat zaptı imzaladı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
BM ve Nijerya hükümetinden terörle mücadele anlaşması
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BM Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov ile Nijerya hükümetinden bir yetkili, Nijerya'nın terörle mücadele çabalarını güçlendirmek için iki mutabakat zaptına imza attı.

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Stratejik İletişim Ofisi Müdürü Zakari Mijinyawa, yaptığı açıklamada, her iki tarafın da Nijerya'da ve Batı Afrika sınırları boyunca terörle mücadeleyi güçlendirme sözü verdiğini ifade etti.

Zakari Mijinyawa, Voronkov'un imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, bu işbirliğinin "terörizmin finansmanıyla mücadele, terörist hareketleri, sınır ve deniz güvenliği ile Nijerya'da terörle mücadele eğitimi verilmesini içerdiğini" söylediğini aktardı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede 2000'lerin başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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