BM, Yemen açıklarındaki tankerden 1 milyon varilden fazla petrolün boşaltıldığını açıkladı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, iç savaşın tahrip ettiği Yemen kıyılarındaki eski bir tankerde bulunan 1 milyon varilden fazla petrolün, "çevresel ve insani felakete yol açmadan" diğer bir gemiye taşınma işleminin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Söz konusu operasyonun tamamlanması için işbirliğinde bulunan Yemenli yetkililere, Genel Sekreter Antonio Guterres'in "şükranlarını" sunduğunu aktaran Haq, Kızıldeniz'e yönelik diğer çevresel tehditlerin ortadan kaldırılması için ek finansmana ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

- "Yemen'de güvenli şekilde depolandı"

Basın toplantısına çevrim içi katılan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yöneticisi Achim Steiner, "Kükürt olayından kaynaklanan feci bir petrol sızıntısının potansiyel etkileri ve sonuçları yüz binlerce Yemenliyi etkileyebilirdi. Balıkçılık sahalarını yok etmiş, muhtemelen çeyrek yüzyıla kadar dünyadaki ana nakliye yollarından birine zarar vermiş olabilirdi." açıklamasında bulundu.

Çevrim içi diğer katılımcı BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly ise tahrip olmuş gemiden tahmini 1,14 milyon varilin (mevcudun yüzde 98'i) Yemen'de güvenli şekilde depolandığı bilgisini paylaştı.

- "BM, bir milyon varilden fazla ham petrolün boşaltılmasını tamamladı"

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün BM, Kızıldeniz'deki Yemen kıyılarında demirlemiş eski bir süper tanker olan FSO Safer'den bir milyon varilden fazla ham petrolün boşaltılmasını tamamladı. ABD, liderlikleri ve bu karmaşık misyonu başarıyla yerine getirdikleri için BM'nin Yemen Mukim Koordinatörü David Gressly'ye ve BM Kalkınma Programı'na teşekkür ediyor." ifadesini kullandı.

- Yemen'deki iç savaş yüzünden atıl kalmıştı

Yemen açıklarında bulunan kullanılamaz haldeki petrol tankeri, Japonya tarafından 1970'lerde inşa edilmiş ve Yemen'den çıkan petrolün ihracatında uzun yıllar kullanılmıştı.

Büyük bir çevre felaketine yol açmasından korkulan 360 metre uzunluğunda ve 3 milyon varil kapasiteli tanker, Yemen'deki iç savaş yüzünden bakımı yapılamamış ve kullanım dışı kalmıştı.