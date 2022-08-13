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Dünya

BM: Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaklaşık iki hafta içinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:14 - Güncelleme:
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı raporda, 28 Temmuz - 10 Ağustos arasında şiddetli yağışlar ve selden ülke genelinde çoğu yerinden edilmiş 35 bin ailenin etkilendiği belirtildi.

Yemen'in 16 ili 85 ilçesinin şiddetli yağışlar ve selden etkilendiği kaydedilen raporda, söz konusu 35 bin ailenin evleri ile geçim ve su kaynaklarının zarar gördüğü aktarıldı.

Raporda, söz konusu süre zarfında sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 77 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, şiddetli yağışların 20 Ağustos'a kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yıllardır iç savaşla büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

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