BM, Yemen'i sorumlu tuttu: Acıları hafifletilmeli

Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Yemenli taraflar, sivillerin acılarını hafifletmek, Taiz içine ve dışına güvenli hareket özgürlüklerini kolaylaştırmaktan sorumludur." ifadesini kullandı.

Yemen'deki tarafların, BM gözetiminde 2 Haziran'da bir araya gelerek yeniledikleri ateşkes şartlarına göre, Taiz ve diğer illerde yolların açılması konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlatan Grundberg, şöyle devam etti:



"Yolların açılması, siviller arasında güvenli ve sürdürülebilir geçişi sağlamak için çeşitli taraflar arasında koordinasyon ve iletişimi gerekli kılıyor. Çünkü bu tek seferlik bir uygulama değil, uzun vadeli bir süreç."

Grundberg, BM'nin yürüttüğü bu sürecin, yolların açılması için taraflara sürdürülebilir ve güvenilir bir müzakere yaklaşımı sunduğunu belirterek, 3 Temmuz'da yolların aşamalı olarak açılması için farklı bir öneri sunduklarını, bu çerçevede ilk aşamanın Taiz'deki 4 yolu kapsadığını, bunlar arasında acilen açılması gereken, sivillerin sıkıntılarını gidermeye yardımcı olacak bir yolun da bulunduğunu kaydetti.

BM Temsilcisi, Yemenli tarafları bu öneriye olumlu yaklaşmaya ve Yemen halkının üzerindeki yükü hafifletmek için çözümler bulmaya çağırdı.

Önerinin ikinci aşaması Taiz ve Marib, El-Beyda, El-Cevf, Hudeyde ve Ed-Dali illerinin de arasında olduğu diğer illerde ana yolların açılmasını kapsıyor.

- TAİZ 7 YILDIR HUSİ ABLUKASI ALTINDA

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 7 yıldır abluka altında tutuyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında Taiz'e giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kuruluşları ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

- YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE ATEŞKES

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

