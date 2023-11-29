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Dünya

BM Yüksek Komiseri Türk'ten Gazze'de ateşkesin uzatılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, '(Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum.' dedi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
BM Yüksek Komiseri Türk'ten Gazze'de ateşkesin uzatılması çağrısı
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Türk, Avrupa Parlamentosu Yüksek Düzeyli İnsan Hakları Konferansı'nın açılışında konuştu.

İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı sonucunda çatışmalara "insani ara" verildiğini hatırlatan Türk, bu durumun sivillere bir miktar rahatlama sağladığını ve bazı ailelerin uzun zaman sonra sevdiklerine kavuştuğunu kaydetti.

Türk, "Gazze genelinde insani yardıma erişim sağlanmalı ve bu sürdürülebilir olmalı. (Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Konferans, bir grup göstericinin "Gazze'de şimdi ateşkes" ve "soykırımı durdurun" sloganları atmasının ardından gecikmeli olarak başladı.

  • BM İnsan Hakları
  • Ateşkes Çağrısı
  • Gazzede

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