Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin 11 ili ve Suriye'nin de bir bölümünü etkileyen depremlerin birinci yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir yıl sonrasında, afetin etkilediği Suriye'de yerinden edilmiş milyonlarca kişinin durumunun daha da kötüleştiğini kaydeden Mantoo, Suriye'de nüfusun tahminen yüzde 90'ının yoksulluk içinde yaşadığını, 12,9 milyonunun gıda sıkıntısı çektiğini ve 7,2 milyonunun ise ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu belirtti.

Mantoo, depremin Suriye genelinde 8,8 milyon kişiyi etkilediğini ve sadece Suriye'nin kuzeybatısında deprem nedeniyle yerlerinden edilen 40 bin kişinin hala bu durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Mantoo, depremin 1,7 milyon mültecinin yaşadığı bölgeyi etkilediğini belirtti.

Depremler sonucunda Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 60 bin kişinin öldüğünü söyleyen Mantoo, on binlerce kişinin ise yaralandığını kaydetti.

6 Şubat depremlerinin ardından artan insani ihtiyaçlar konusunda uyarıda bulunan Mantoo, "(Deprem sonrası) Bağışçıların zamanında ve cömert bir şekilde sunduğu yardımları takdirle karşılıyoruz ancak kritik insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için desteğin devam etmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

