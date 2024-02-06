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Dünya

BM'den ABD-İran gerilimi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İran gerilimiyle ilgili, 'Güç gösterilerinin yerine, tüm çabalar Irak'ın daha geniş bir çatışmanın içine çekilmesini engellemeye odaklanmalı.' açıklamasında bulundu.

AA6 Şubat 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
BM'den ABD-İran gerilimi açıklaması
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BM Güvenlik Konseyi'nde Irak'taki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Gazze'deki durum ile diğer yerlerdeki askeri faaliyetler nedeniyle hem genel anlamda Orta Doğu'nun hem de Irak'ın "kritik bir dönemeçte" olduğuna dikkati çekti.

Hennis-Plasschaert, Irak hükümetinin, bölgesel gerginliğin hem Irak'a hem de bölgeye yayılmasını engellemeye çalıştığını kaydetti.

Diğer taraftan saldırıların sürdüğüne dikkati çeken Hennis-Plasschaert, "Eğer saldırılar sürerse, Irak'ın özellikle son 18 ayda zor elde ettiği istikrar tehlikeye girer." uyarısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, Irak'ın istikrar ve refahı sürdürebilmesi için "ortamın imkan sağlaması" gerektiğinin altını çizerek, bu ortamın sağlanması için de tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini ifade etti.

"Daha önce de söylediğim gibi, saldırılarla mesaj vermek sadece gerginliği artırıyor, insanları öldürüyor ve yaralıyor." diyen Hennis-Plasschaert, "Güç gösterilerinin yerine, tüm çabalar Irak'ın daha geniş bir çatışmanın içine çekilmesini engellemeye odaklanmalı." dedi.

Hennis-Plasschaert, tüm saldırıların sonlanması gerektiğinin altını çizerek, "Irak ve esasen daha geniş bölge bıçak ağzında. Ufak bir yanlış hesaplama çok daha büyük bir patlama meydana getirebilir." uyarısını yaptı.

Göreve 2018 Aralık'ta başladığını anımsatan Hennis-Plasschaert, mayıs sonunda görevinin sona ereceğini belirtti.

  • ABD-İran
  • Güç gösterisi
  • Irak engelleme

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