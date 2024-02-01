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Dünya

BM'den Afganistan'a 2,9 milyar dolar yardım

ABD Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması Özel Müfettişliği (SIGAR), Birleşmiş Milletlerin (BM) Taliban yönetimi sonrası Afganistan'a insani yardımlar için en az 2,9 milyar dolar aktardığını duyurdu.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
BM'den Afganistan'a 2,9 milyar dolar yardım
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SIGAR, Ocak 2024 Afganistan değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından BM'nin bağışçılarından topladığı en az 2,9 milyar doları Afganistan'daki insani yardım projeleri için ülkeye aktardığı bildirildi.

Buna göre, ABD sağladığı 2,6 milyar dolar ile BM ve diğer uluslararası kamu ve devlet dışı sivil toplum kuruluşlarının (STK) en çok yardım sağlayan bağışçısı olurken, bunun 1,7 milyar dolarından fazlasının ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından temin edildiği belirtildi.

Söz konusu miktarın insani yardım projeleri için Afganistan'a transfer edildiği kaydedilen raporda, uluslararası toplumun yaptırımları delme ve Taliban yönetiminin fayda sağlama ihtimali nedeniyle Afganistan'ın bankacılık sistemi ile etkileşime girmeye isteksiz olduğu, bu nedenle donör sayısındaki azalma nedeniyle BM'nin insani yardımlarında da azalma olması ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Raporda, Afgan bankalarının uluslararası para transferi sistemine dahil olamaması nedeniyle BM'nin Afganistan'a dolar temin edip aktardığı belirtilerek Taliban yönetimi sonrası en az 80 defa Afganistan'a dolar getirildiği kaydedildi.

BM'nin uçaklarla Afganistan'a transfer ettiği dolar, BM personeli nezaretinde Afgan bankalarındaki BM hesaplarına aktarılıyor, buradan da ülkede faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının projeleri fonlanıyor.

  • Afganistan yardımları
  • BM insani yardımlar
  • SIGAR raporu

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