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Dünya

BM'den Al Jazeera açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin, Al Jazeera televizyonunun yayınlarını sonlandırma kararını üzüntüyle karşıladığını duyurdu.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 20:46 - Güncelleme:
BM'den Al Jazeera açıklaması
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İsrail'de kabinenin Al Jazeera televizyonunu kapatma kararından üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanılan paylaşımda, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması için özgür ve bağımsız medyanın şart olduğuna işaret edildi.

Paylaşımda, Gazze'den haber yapma konusundaki sıkı kısıtlamaların şimdi daha fazla olduğu vurgulanırken, "İfade özgürlüğü temel insan hakkıdır. İsrail hükümetine yasağı kaldırma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden gün içinde yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

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