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Dünya

BM'den çarpıcı Gazze açıklaması! ''Geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım''

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştirmeyi sürdürürken, Birleşmiş Milletlerden (BM) dikkat çekici bir açıklama geldi. BM yetkilisi Martin Griffiths X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım' mesajını yayımladı.

AA8 Mart 2024 Cuma 02:21 - Güncelleme:
BM'den çarpıcı Gazze açıklaması! ''Geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım''
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki saldırılar 6. ayına girerken durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım." açıklamasında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Gazze'de yarım milyondan fazla kişinin açlığın eşiğinde olduğunu ifade eden Griffiths, "Çocuklar açlıktan ölüyor." dedi.

Griffiths, İsrailli yetkililerin şubat ayında 224 yardım misyonundan sadece yarısına izin verdiğini kaydederek, artan hukuksuzluğun yardım dağıtımını engellediğine işaret etti.

"GAZZE'DEKİ DURUMUN GECELERİ UYKUMUZU KAÇIRIYOR OLMASI LAZIM"

Son çare olması gereken havadan yardım fırlatmanın yaygınlaştığına işaret eden Griffiths, 160 BM personelinin öldürüldüğünü, rehinelerin hala serbest bırakılmadığını bildirdi.

Griffiths, saldırıların 6. ayında 6 temel sorunu listeleyerek, "Gazze'deki durumun geceleri uykumuzu kaçırıyor olması lazım." mesajını verdi.

ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNULDU

BM'nin hayat kurtarmak için ne yapılması gerektiğini bildiğini ancak doğru koşullar ve güvencelerin sağlanmasının şart olduğunun altını çizen Griffiths, ateşkes sağlanması ve savaş kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Griffiths, Gazze'ye daha fazla giriş noktası, tedarik yolu ve kent içinde depo imkanı sağlanması gerektiğini belirterek, yardım konvoylarının daha iyi korunması gerektiğini vurguladı.

Kontrol noktalarından serbest ve güvenli geçiş talebinde de bulunan Griffiths, ticari sektöre daha fazla rol verilmesini istedi.

  • İsrail katliamı
  • Gazze
  • BM açıklama

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