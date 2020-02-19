AA 19 Şubat 2020 Çarşamba15:17 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:26

BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

DARBECİ HAFTER'İN SALDIRILARINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, Trablus Limanı'na düzenlenen 2 ayrı roketli saldırıda 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis tarafından yapılan ve UMH'nin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, Hafter milislerinin dün gün içinde Trablus Limanı'na düzenlediği 2 ayrı saldırıda, 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

TRABLUS LİMANI'NDA YAKIT BOŞALTMA İŞLEMİ DURDURULDU



Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısının ardından, Trablus Limanı'ndaki tüm akaryakıt tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırıldığını ve yakıt boşaltma işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, roketlerin, yüksek patlayıcılı sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü bir tankerin boşaltım yaptığı sırada birkaç metre uzağa düşmesinin ardından böyle bir karar alındığı kaydedildi.

Saldırının ardından LPG ve benzin tankerlerinin acilen limandan uzaklaştırılarak güvenli sulara sevk edildiği belirtilen açıklamada, şirketin Trablus ve çevresine yakıt sağlamak için alternatif yollar arayacağı bildirildi.