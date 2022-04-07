İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2022 Perşembe / 6 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7348
  • EURO
    16,1106
  • ALTIN
    913.424
  • BIST100
    2346.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Libya Özel Temsilcisi, Dibeybe ve Başağa ile iletişimde olduklarını söyledi
Dünya

BM Libya Özel Temsilcisi, Dibeybe ve Başağa ile iletişimde olduklarını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hükümetinin veya ülkenin doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa hükümetinin tanınması konusunda bir pozisyon almadıklarını ve her iki tarafla da iletişim halinde olduklarını bildirdi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 14:31
ABONE OL

Trablus merkezli "February" televizyonunun haberine göre Williams, Libyalıların artık savaş istemediklerini ve BM'nin en önemli görevinin Libyalı taraflar arasında ara buluculuk olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında ortak bir komite oluşturulması için çabaladıklarını belirten Williams, "Libyalılar seçim için bir tarih belirlemek zorunda. Bu tarih haziran olabilir, başka bir tarih de olabilir." dedi.

Williams ayrıca Libya'daki petrol gelirlerinin şeffaf ve hesap verilebilir bir seviyeye çıkarılmasının ülke için çok önemli olduğunu vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.