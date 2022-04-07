BM Libya Özel Temsilcisi, Dibeybe ve Başağa ile iletişimde olduklarını söyledi

Trablus merkezli "February" televizyonunun haberine göre Williams, Libyalıların artık savaş istemediklerini ve BM'nin en önemli görevinin Libyalı taraflar arasında ara buluculuk olduğunu söyledi.



Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında ortak bir komite oluşturulması için çabaladıklarını belirten Williams, "Libyalılar seçim için bir tarih belirlemek zorunda. Bu tarih haziran olabilir, başka bir tarih de olabilir." dedi.



Williams ayrıca Libya'daki petrol gelirlerinin şeffaf ve hesap verilebilir bir seviyeye çıkarılmasının ülke için çok önemli olduğunu vurguladı.

