BM'den dikkat çeken kuraklık açıklaması! Milyonlarca kişi tehdit altında

AA 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:42

FAO Acil Durum Direktörü Rein Paulsen, yazılı açıklamada, Etiyopya, Somali ve Kenya'daki kuraklığın uzun süredir devam ettiğine dikkati çekti.

Paulsen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki şiddetli kuraklığa acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Açlık krizinin yaşanabileceği uyarısı yapan Paulsen, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Paulsen, Kenya, Etiyopya ve Somali'deki kuraklıktan etkilenen 25 milyon kişi için 138 milyon dolarlık yardım gerektiğini belirtti.

Afrika Boynuzu ülkeleri 2019'da çöl çekirgelerinin tarım arazilerini istila etmesi nedeniyle gıda krizi ile karşı karşıya kalmıştı.