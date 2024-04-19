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Dünya

BM'den Filistin gösterilerine katılan öğrencilerin tutuklanmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Columbia Üniversitesindeki Filistin gösterilerinde 100'den fazla öğrencinin tutuklanmasıyla ilgili, 'Herkesin barışçıl gösteri hakkı olduğunu düşünüyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA19 Nisan 2024 Cuma 21:49 - Güncelleme:
BM'den Filistin gösterilerine katılan öğrencilerin tutuklanmasına tepki
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "Columbia Üniversitesinde İsrail'in Gazze saldırıları ve üniversitenin İsrail'deki 'apartheid' düzeninden kar eden şirketlere yatırımını protesto eden 100'den fazla öğrencinin tutuklanmasına ilişkin tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Bu konuya ilişkin ilkesel bir tutumları bulunduğunu aktaran Dujarric, "Herkesin barışçıl gösteri hakkı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin New York kentinde Columbia Üniversitesi kampüsünde, Filistin'i desteklemek için düzenlenen ve rektörün talebi üzerine dağıtılan oturma eyleminde, 100'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

Üniversite Rektörü Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" belirterek, "NYPD'den bu kişilerin uzaklaştırılması için yardım talep ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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