BM'den Filistin gösterilerine katılan öğrencilerin tutuklanmasına tepki

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "Columbia Üniversitesinde İsrail'in Gazze saldırıları ve üniversitenin İsrail'deki 'apartheid' düzeninden kar eden şirketlere yatırımını protesto eden 100'den fazla öğrencinin tutuklanmasına ilişkin tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Bu konuya ilişkin ilkesel bir tutumları bulunduğunu aktaran Dujarric, "Herkesin barışçıl gösteri hakkı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin New York kentinde Columbia Üniversitesi kampüsünde, Filistin'i desteklemek için düzenlenen ve rektörün talebi üzerine dağıtılan oturma eyleminde, 100'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

Üniversite Rektörü Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" belirterek, "NYPD'den bu kişilerin uzaklaştırılması için yardım talep ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.