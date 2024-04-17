BM'den Gazze çağrısı: Çok büyük değişiklik gerek

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, Gazze ve Batı Şeria için açıklanan yardımın 2024 yılının geri kalanı için 3,1 milyon insana destek olmayı amaçladığını anımsattı.

2,8 milyar dolarlık insani yardım çağrısının işe yaraması için sahadaki durumda çok büyük değişiklik olması gerektiğini vurgulayan Dujarric, insani yardım örgütlerinin Gazze ve Batı Şeria'da tüm insanlara ulaşması için güvenli ve sürdürülebilir erişiminin olması gerektiğini söyledi.

Dujarric, kuzey dahil tüm Gazze'ye daha fazla giriş noktası sağlanması gerektiğinin altını çizerek, Aşdod Limanı'nın da daha fazla kullanıma açılması gerektiğini ifade etti.

Gazze için hareket kısıtlamalarının azaltılması gerektiğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda daha fazla iletişim ekipmanı ve BM personeli için koruyucu teçhizat sokabilmeleri gerektiğini söyledi.

Dujarric, aynı zamanda insani yardım çalışanlarına hızlı ve esnek vize sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Batı Şeria'daki durum hakkında da konuşan Dujarric, 7 Ekim'den önce de burada yerleşimci şiddetinin arttığını ancak durumun giderek daha çok endişe verici hal aldığını kaydetti.

Dujarric, "Sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kınanmalı ve kapsamlı olarak araştırılmalıdır." ifadesini kullandı.