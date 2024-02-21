BM'den 'Gazze' uyarısı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gazze'de birçok insanın temiz suya erişiminin olmadığını belirten Dujarric, İsrail'den gelen 3 su boru hattının sadece birinin çalıştığını söyledi.

Dujarric, Gazze'de yer altı su kuyularının yüzde 83'ünün de servis dışı olduğunu, atık su arıtım tesislerinin ise hiçbirinin çalışmadığını kaydetti.

BM ve ortaklarının, kötü hijyen koşulları ve kirli suyun korkunç etkileri karşısında sıklıkla uyarıda bulunduğunu anımsatan Dujarric, buna rağmen insani yardım çalışmalarının kısıtlanmaya devam edildiğini dile getirdi.

Dujarric, Gazze'de kamu sağlığı çökmeden harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bulaşıcı hastalıklar yayılmaya devam ederken su, hijyen ve sağlık servislerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Dujarric, "Bunun için Gazze'ye yardım dağıtımını engelleyen hususların kaldırılması gerek." dedi.

- "İŞGALİN SONLANMASI GEREKİYOR"



İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakaları ve cinsel saldırılarla ilgili Dujarric, "Söz konusu raporlar çok rahatsız edici. İnsan hakları uzmanlarımız konuyu araştırıyor. Aynı zamanda bu konuyla ilgilenen bir özel temsilcimiz var." bilgisini paylaştı.

Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarla ilgili ise Dujarric, BM'nin tutumunun net olduğunu, "işgalin sonlanması gerektiğini" söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonrasında 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.