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Dünya

BM'den Gazze uyarısı: Tahliye oranı yüzde 47'ye düştü

Birlemiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için tahliye oranının yüzde 47 ile 'çok düşük' olduğunu söyledi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
BM'den Gazze uyarısı: Tahliye oranı yüzde 47'ye düştü
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Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Savaşın 6 aydan uzun bir süredir devam ettiği Gazze'de, en az 520 sağlık çalışanının yaralandığını ve 350'sinin öldürüldüğünü vurgulayan Mofokeng, bu sayının daha fazla olduğuna inandığını söyledi.

Mofokeng, "Bu, sağlık hakkına ve sağlığın temel belirleyicilerine karşı bir savaştır. Gazze'deki sağlık altyapısı tamamen yok edildi ve sağlık hakkı her düzeyde yok edildi." dedi.

Dünyanın Gazze'de bir "soykırıma" tanık olduğunun altını çizen Mofokeng, "Sadece İsrail'in, bombardımanları ile Filistinli sivillere karşı onarılamaz zarar vermesi değil, İsrail ve müttefikleri aynı zamanda, bilerek ve kasıtlı olarak kıtlığı, uzun süreli yetersiz beslenmeyi ve susuz kalmayı dayatıyor." ifadelerini kullandı.

Mofokeng, Gazze'de gıda, su ve diğer ihtiyaçlara erişimin daha önce de bir endişe konusu olduğunu, mevcut saldırıların var olan bir insani krizi daha da büyüttüğünü ve kötüleştirdiğini anlattı.

Gazze'deki tıbbi tahliye oranının yüzde 47 ile çok düşük olduğu konusunda uyarıda bulunan Mofokeng, pek çok hastanenin tamamen işlevsiz olduğunu belirtti.

AA muhabirinin, "Gazze'deki verilerin nasıl toplandığıyla" ilgili sorusunu yanıtlayan Mofokeng, sivil altyapının tahrip olması nedeniyle kaç kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğuna dair veri toplamanın zor olduğuna işaret etti.

- "4 bin 373 hastaya tahliye için yardım edildi"

Mofokeng, Gazze'deki sağlık verilerini toplamanın ve raporlamanın şu anda "çok büyük bir görev" olduğunu belirtirken, "Fakat çok sayıda Gazzelinin komşu ülke ve bölgelere tahliye edildiğini biliyoruz. Sadece bu bile çok zaman alıyor." şeklinde konuştu.

Son günlerde Gazze'den herhangi bir tıbbi tahliyenin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bilgisinin olmadığını kaydeden Mofokeng, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) çalışmaları kapsamında 4 bin 373 hastaya tahliye için yardım edildiğini bildirdi.

Mofokeng, Gazze'de tıbbi tahliyelere ihtiyaç duyulduğunu ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını söyledi.

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