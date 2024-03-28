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Dünya

BM'den Haiti çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Haiti'ye yönelik silah ambargosunun daha etkili uygulanması çağrısında bulundu.

AA28 Mart 2024 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
BM'den Haiti çağrısı
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Haiti'deki insan hakları durumunu ele alan ve 25 Eylül 2023 ile 29 Şubat 2024 arası dönemi kapsayan raporu açıklandı.

Raporda, 2023'te Haiti'de, çete şiddeti nedeniyle 4 bin 451 kişinin öldüğü ve 1668 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şiddet mağdurlarının sayısının 2024'ün ilk üç ayında hızla arttığı belirtilen raporda, 22 Mart'a kadar 1554 kişinin öldüğü ve 826 kişinin yaralandığı bildirildi.

Raporda, "Çeteler insanlara gaddarca davranmaya, cezalandırmaya ve cinsel şiddet uygulamaya devam etti." ifadesi kullanıldı.

Çetelerin, getirdiği kısıtlamalar nedeniyle günlük yaşamın da sekteye uğradığı belirtildi.

Haiti'ye yönelik silah ambargosuna rağmen çetelerin silah ve mühimmat tedarikine devam ettiği vurgulanan raporda, bunun da çetelerin genellikle Haiti Ulusal Polisinden "daha üstün ateş gücüne" sahip olmasına yol açtığı kaydedildi.

Güvenliği artırmanın tek başına uzun vadeli çözümler getirmeyeceğine dikkat çekilen raporda, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi ve şiddetin önlenmesine yönelik politikaların izlenmesi çağrısı yer aldı.

- Türk'ten, tüm paydaşlara "yapıcı diyalog" çağrısı

Raporda görüşlerine yer verilen Türk, çetelerin Haiti'deki bütün bu uygulamalarının zalimce olduğunu ve bunların durması gerektiğini bildirdi.

Türk, sahadaki korkunç duruma rağmen hala Haiti'ye çok fazla silah ulaştırılmasının şok edici olduğunu vurgulayarak, "Haiti'ye yönelik silah ambargosunun daha etkili uygulanması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Haiti'deki yaygın yolsuzluk ve adalet sistemindeki işlevsizliğin, ağır insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasına büyük ölçüde katkıda bulunduğunu kaydeden Türk, bu konuların da acilen ele alınması gerektiğini belirtti.

Türk, Haiti'deki tüm ulusal paydaşlara, özgür ve adil yasama ile başkanlık seçimlerine yol açacak, demokratik bir geçişe olanak tanıyan siyasi bir anlaşma için "yapıcı diyalog" çağrısında bulundu.

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