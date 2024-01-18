BM'den İran ve Pakistan'a çağrı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İran ile Pakistan arasında artan gerginlikten derin endişe duyduğunu aktaran Dujarric, iki tarafta da can kaybı olduğunu ifade etti.

Dujarric, genel anlamda bölgede artan gerginliğin endişe verici olduğunu, talep edilmesi halinde Guterres'in desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

"Azami itidal çağrısında bulunuyoruz." diyen Dujarric, İran ve Pakistan'ın her türlü sorununu "barışçıl yollarla, diyalog ve işbirliğiyle" çözmeleri gerektiğini söyledi.

Dujarric, çözümün egemenlik ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

- İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun da yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken, ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.