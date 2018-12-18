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BM İran'daki insan hakları ihlallerini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İran'daki insan hakları ihlalleri ve idam cezalarını kınadı.

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BM Genel Kurulu'na Kanada'nın sunduğu İran'daki insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısı 84 ülkenin oyuyla kabul edildi.

Karara, 30 ülke ret oyu verirken 67 ülke çekimser kaldı.

Kararda, İran'da devam eden insan hakları ihlallerinden "derin kaygı" duyulduğu belirtilerek, ülkede uluslararası standartlara uymayan yargılamalarla verilen yüksek sayıda idam kararı ve çocuklara idam cezası uygulanması kınandı.

Kararda ayrıca, işkence, kötü muamele, toplantı, gösteri yürüyüşü, ifade özgürlüğü ihlalleri, azınlıklara ve kadınlara ayrımcılık yapılması gibi uygulamalar eleştirilerek, İran'a bu konuları düzeltme çağrısı yapıldı.

Tahran yönetimine, siyasi muhaliflerin, insan hakları savunucularının, çevrecilerin, akademisyenlerin, film yapımcılarının, gazetecilerin, sosyal medya kullanıcılarının toplanma özgürlüğü de dahil olmak üzere "yaygın ve ciddi kısıtlamalara" son verilmesi çağrısında bulunuldu.

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