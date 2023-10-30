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Dünya

BM'den Libya kararı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresini 1 yıl daha uzattı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
BM'den Libya kararı
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Uzatma kararı BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oylamayla alındı.

UNSMIL'in görev süresini 31 Ekim 2024'e kadar uzatma kararı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde oybirliğiyle kabul edildi.

- BM Misyonunun Libya'daki görevi

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar nedeniyle ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyince 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

Son olarak 25 Eylül 2022'de Abdoulaye Bathily'in başkanlık görevini üstlendiği Misyon, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsüyle, Libya'daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında arabuluculuk görevi yürütüyor.

  • BM Libyadaki görev süresi
  • Libya BM misyonu
  • UNSMIL

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