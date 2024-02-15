BM'den Libya'daki taraflara çağrı

Bathily, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Libya oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Libya'daki tarafların seçim sürecine giden yolda farklılıklarını giderme konusunda isteksiz davrandığına işaret eden Bathily, tüm taraflarla görüşmelere devam ettiğini ancak hepsinin kendi çıkarlarına uygun şekilde diyalog için ön koşul sunduğunu bildirdi.

Bathily, "Libya'daki tüm aktörlere ön koşulsuz bir şekilde diyaloğa katkı sağlama çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

BMGK ve uluslararası toplumun Libyalı taraflara yapıcı diyalog için baskı uygulaması gerektiğine işaret eden Bathily, özellikle bölgesel ortakların desteğinin öneminin altını çizdi.

Paralel girişimlerin BM çabalarını desteklemesi gerektiğini kaydeden Bathily, aksi takdirde mevcut durumun muhafaza edileceğini söyledi.

Bathily, göçmen ve mültecilerin zorla ülke dışına çıkarılmasına ilişkin endişelerinin sürdüğünü aktararak, aynı zamanda Libya'daki mülteci merkezlerindeki ihlal iddialarının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Libya'nın bölünme ihtimaline ilişkin "sinyallerin alarm verici" olduğuna dikkati çeken Bathily, "Bunu engellemek için ülkeyi seçimlere götürecek birleştirilmiş bir hükümet oluşturmak adına siyasi anlaşmaya acilen ihtiyaç var." diye konuştu.

- LİBYA'DA SEÇİM MÜZAKERELERİ



Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.