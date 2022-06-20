BM'den Libyalı taraflara çağrı: 10 gün içinde bir araya gelin

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) ortak komite istişarelerinin son turunun tamamlanmasının ardından konuştu.

Williams, ortak komitenin Libya Anayasa taslağındaki tartışmalı maddeler üzerinde fikir birliği sağladığını ifade ederek, seçimlere giden geçiş dönemi için alınması gereken tedbirler konusunda ise görüş ayrılıklarının sürdüğünü aktardı.

"İki meclisin başkanlığını, tartışmalı noktaları çözmek için üzerinde anlaşmaya varılacak bir yerde 10 gün içinde buluşmaya davet ediyorum." diyen BM Temsilcisi, geçiş aşamalarını ve ülkeyi etkileyen istikrarsızlığı mümkün olan en erken tarihte kapsamlı ve şeffaf ulusal seçimlerle sona erdirmek için tüm çabalara destek vereceklerini vurguladı.

Libyalı kaynaklar, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih arasında 18 Haziran'da Kahire'de gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda aksaklık yaşandığını, toplantı gündemindeki farklılıklar nedeniyle bu görüşmenin gerçekleşmediğini aktarmıştı.

- NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.