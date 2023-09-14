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Dünya

BM'den Libya'ya 10 milyon dolarlık destek

Birleşmiş Milletler (BM), yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Libya için acil durum fonundan 10 milyon dolarlık destek ayırdığını açıkladı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
BM'den Libya'ya 10 milyon dolarlık destek
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinin boyutlarının şok edici ve içler acısı olduğunu kaydetti.

Griffiths, "(Selin yaşandığı bölgedeki) Bütün mahalleler haritadan silindi. Binlerce kişi öldü, 10 binlerce kişi şu anda evsiz ve çok daha fazlasının akıbeti bilinmiyor." dedi.

Libyalılara yardım ve destek sağlamak için mücadele ettiklerini aktaran Griffiths, arama kurtarma ekipleri, doktorlar ve yardım malzemeleri göndererek hızlıca harekete geçen Libya'nın komşuları ve diğer ülkelere teşekkür etti.

BM'nin sahadaki müdahaleyi desteklemek ve kaynak sağlamak için Libyalı yetkililerle koordineli güçlü bir ekip görevlendirdiğini kaydeden Griffiths, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) acilen 10 milyon dolar ayırdıklarını, ilave destek için bir yardım çağrısı daha yapacağını belirtti.

Griffiths, Libya için bu zor dönemde insanlara hayat kurtaran malzemelerin ulaştırılması, ikinci bir sağlık krizinin önlenmesi ve hızlı bir şekilde normale dönüşün yeniden sağlanmasının diğer tüm endişelerden önce gelmesi gerektiğini kaydetti.

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