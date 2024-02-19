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Dünya

BM'den 'Refah' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, İsrail'in Refah kentine saldırmasının sonuçlarının siviller için felaket olacağı uyarısında bulundu.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
BM'den 'Refah' uyarısı
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Kaag Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısına katıldı.

Toplantının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaag, bakanlara Gazze'deki insani durumla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

BM'nin İsrail'in saldırılarını Refah kentine genişletmesinin masum siviller için korkunç sonuçları olacağı konusundaki mesajının net olduğunu söyleyen Kaag, "İsrail'in saldırma niyetinde olduğunu ve bunun sadece bir zaman meselesi gibi göründüğünü" belirtti.

"(İsrail'in Refah'a saldırmasının) Sonuçları felaket olur." diyen Kaag, Refah'ta sivillerin derme çatma, plastik kaplama barınaklarda kaldıklarını, mevcut durumda dahi yardım dağıtmanın zor olduğunu anlattı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) finansmanının bazı ülkeler tarafından kesilmesi konusuna da değinen Kaag, bu kuruluşun bir alternatifi olmadığını vurguladı.

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