İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2024 Cumartesi / 25 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den skandal karar! Filistin'e destek kural ihlali sayıldı
Dünya

BM'den skandal karar! Filistin'e destek kural ihlali sayıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) Başkan Yardımcısı Sarah Douglas, yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar sebebiyle 'BM Davranış Kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle incelemeye alındı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
BM'den skandal karar! Filistin'e destek kural ihlali sayıldı
ABONE OL

BM Kadın Birimi'nin sosyal medya hesaplarında, Filistin yanlısı görüşleri dolayısıyla eleştirilen Douglas'a ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Douglas'ın sosyal medya faaliyetlerinin BM personelinin uyması gereken davranış standartlarıyla uyuşmadığı" belirtildi.

Konuya ilişkin "endişelerin" ciddiye alındığı vurgulanan açıklamada, "Davranış standartları açık ve ihlaller, BM Kadın Birimi'nin yasal çerçevesine uygun şekilde ele alınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sürecin kamuoyuna duyurulmayacağı kaydedildi.

DOUGLAS'IN KOVULMASI İSTENİYOR

BM Kadın Birimi Başkan Yardımcısı Douglas'ın, Filistin yanlısı paylaşımları dolayısıyla uzun süredir kovulması isteniyor.

Cenevre merkezli BM İzleme Örgütü, geçen ay 153 paylaşımı nedeniyle Douglas'ın kovulması için imza kampanyası başlattı.

Örgüt, kampanyada 27 Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 5 bin imza toplandığını açıkladı.

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Douglas'ın kovulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Douglas'ın paylaşımlarıyla davranış kurallarını ihlal ettiğini savundu.

  • Kadın Birimi
  • Sarah Douglas

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.