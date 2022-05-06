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Dünya

BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'de Eş-Sebab terör örgütünün 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 23:50 - Güncelleme:
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Konsey tarafından oy birliği ile yayımlanan açıklamada, "Güvenlik Konseyi, 3 Mayıs 2022'de Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu'nun ileri harekat üssüne Eş-Sebab tarafından başlatılan menfur terör saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının faillerinden, organizatörlerinden, finansörlerinden ve sponsorlarından hesap sorulması ve sorumluların en kısa zamanda adalete teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Somali'de Eş-Sebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda barış gücüne bağlı Burundili 10 asker hayatını kaybetmiş, 25 asker yaralanmıştı.

Saldırıya karşılık veren barış gücü askerleri 20 Eş-Sebab üyesini etkisiz hale getirmişti.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • BMGK
  • somali

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