BM'den ''yüzde 70 işgal'' açıklamasına sert tepki: Gazze Filistin halkınındır

Birleşmiş Milletler (BM), soykırımcı Netanyahu'nun Gazze'de işgal alanlarını yüzde 70'e çıkarma planına sert tepki gösterdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır” ifadelerini kullandı.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 20:02 - Güncelleme:
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dujarric, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e kadar genişletmeyi planladığını açıkça söyledi. Bu, etnik temizlik ve katliamlara yol açabilecek çok ciddi bir gelişme. Genel Sekreterin (Antonio Guterres) buna tepkisi nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

BM Sözcüsü, "Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, bizim görmek istediğimiz budur. İsrail'e sözde sarı hattan işgal güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki tutumumuz bu şekilde olmaya devam edecektir." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

