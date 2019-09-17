BMGK, UNAMA'nın görev süresini uzattı

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BMGK, ABD-Çin arasında gerginliğe neden olan UNAMA'nın görev süresini uzattı

BMGK'de veto yetkisine sahip üye ülkeler ABD ve Çin arasındaki Afganistan anlaşmazlığının giderilmesinin ardından yardım misyonu UNAMA'nın görev süresini yenilendi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto yetkisine sahip üye ülkeler, ABD ve Çin arasında anlaşmazlığa neden olan Afganistan'daki BM yardım misyonu UNAMA'nın görev süresini, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi" projesine atfedilen bölüm karardan çıkarıldıktan sonra bir yıl daha uzattı.
 
Afganistan'da 2002'den bu yana faaliyetlerini sürdüren UNAMA'nın görev süresi bugün sona eriyordu. 
 
Görüşmelerde dün uzlaşmaya varamayan BMGK üyesi ülkeler, başkentleriyle istişarelerden sonra bu sabah tekrar toplanarak, ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlığın giderilmesin ardından UNAMA'nın görev süresini bir yıl uzattı.
 
Kararda Çin'in ''Kuşak ve Yol Girişimi" projesine atfedilen bölüme yer verilmedi. 
 
Çin ile ticaret savaşı yürüten ve ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne mesafeli duran ABD, bu sefer kararda söz konusu girişimden bahsedilmesini istemiyordu.  Çin'in ise ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne atfedilen bölümün çıkarılması durumunda tasarıyı veto edebileceği belirtilmişti. 
 
BMGK'nin UNAMA'nın görev süresini yenileyen 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki kararları, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi için ''Kuşak ve Yol Girişimi'' gibi çabaları memnuniyetle karşılayıp teşvik ediyordu.
 
BM Güvenlik Konseyinde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve 5 daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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