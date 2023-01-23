BM'nin 42. Evrensel Periyodik İncelemesi Mekanizması Cenevre'de başladı

Çekya, Arjantin, Gabon, Gana, Peru, Guatemala, Benin, Güney Kore, İsviçre, Pakistan, Japonya, Sri Lanka ve Zambiya'nın yer aldığı 13 ülkenin, insan haklarının geliştirilmesi konusunda yaptıklarıyla ilgili Genel Kurula hitap edeceği 42. EPİM oturumu, 3 Şubat'ta sona erecek.

Bu süreçte ülkelerin insan hakları konusunda attığı adımlar kayda geçirilecek ve incelenen ülkeler rapor yayımlayacak.

42. oturumda yer alacak 13 ülkedeki insan haklarıyla ilgili raporların 25 Ocak itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

EPİM, BM'ye üye devletlerin insan hakları kayıtlarının gözden geçirilmesini içeren süreç olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Konseyi himayesinde 2008'de faaliyetine başlayan EPİM, tüm BM ülkelerinin insan hakları alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından, sivil toplum kuruluşlarının da iştirakiyle, gözden geçirilmesine imkan sağlıyor.

EPİM, nihai olarak tüm ülkelerdeki insan hakları durumunu iyileştirmek ve nerede olursa olsun insan hakları ihlallerini ele almayı amaçlıyor.