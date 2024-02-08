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Dünya

BoE yetkilisinden enflasyon uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Parasal Politika Komitesi Üyesi Catherine Mann, ülkede enflasyonun halen kalıcı bir şekilde ivmelenme riski olduğu uyarısında bulundu.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 19:31 - Güncelleme:
BoE yetkilisinden enflasyon uyarısı
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Mann, "Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu"nda yaptığı konuşmada, ülkede enflasyonun zararlı maliyetleriyle mücadele edilebilmesi amacıyla bankanın son komite toplantısında politika faizinin artırılması yönünde oy kullandığını belirtti.

Ülkede yavaş arz büyümesi ve mevcut yukarı yönlü riskler nedeniyle halen enflasyon ivmesinin kalıcı bir şekilde devam etme olasılığı bulunduğunu ve ülkede istihdam görünümünün halen sıkı olduğunu dile getiren Mann, "Enflasyon, tüm haneleri ve en şiddetli şekilde düşük gelirlileri etkileyen vergilerin en zararlısıdır." ifadesini kullandı.

BoE, 1 Şubat'ta politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmıştı.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında, üyelerin 6'ya 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtilmişti.

Üyelerden ikisinin faizin 25 baz puan artışla yüzde 5,5'e çıkarılması ve birinin de 25 baz puan indirilerek yüzde 5'ye çekilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarılan açıklamada, ülke ekonomisinde yavaş bir toparlanma görülmesinin beklendiği, işgücü piyasasının soğumaya devam etmesine rağmen tarihsel olarak hala sıkı olduğu ifade edilmişti.

BoE Başkanı Andrew Bailey ise politika faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında bankanın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtmişti.

  • Catherine Mann
  • enflasyon riski
  • BoE üyesi

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