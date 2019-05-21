Boeing 737 kazasında 'kuş' olasılığıyla hisseler yükseldi

The Wall Street Journal´da yer alan habere göre, ABD havacılık yetkilileri Boeing 737 Max´ın Etiyopya´daki ölümcül kazanın, modelin yazılımındaki bir sorundan kaynaklanmış olamayabileceğini, uçağın motora giren bir kuş nedeniyle düşmüş olabileceğini öne sürdü.

Gelişmelerin ardından açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 2.1 yükseldi.

Etiyopya ve Endonezya´daki Boeing 737 Max kazaları sonrasında, aralarında Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin, söz konusu modeli hava sahalarından yasaklamalarının ardından Boeing hisseleri gözle görülür şekilde düşmüştü. Boeing´den geçen haftalarda yapılan açıklamada, şirketin 737 Max yazılımını güncellediği ve uçuş görevlilerine söz konusu yazılım değişikliklerine yönelik eğitim verileceği duyurulmuştu.