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Boğulmak üzere olan 2 çocuğu donanma gemisi kurtardı

Filipinler'de boğulmak üzere olan 2 çocuğu donanma gemisi kurtardı

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Filipinler'de, Balangiga bölgesi açıklarında bindikleri salın alabora olması sonucu boğulmak üzere olan 2 çocuk, donanmaya ait bir geminin personeli tarafından kurtarıldı.

Filipinler basınında yer alan haberde, kıyıdan yaklaşık 1,4 kilometre açıkta boğulmak üzere olan 15 yaşındaki çocukların, devriye gezen donanma gemisi personeli tarafından fark edilerek kurtarıldığı belirtildi.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, durumun fark edilmesi üzerine donanma özel kuvvetleri de dahil gemi personelinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Çocukların, balıkçılık yapmak için kullandıkları salın gövdesinde açılan delik yüzünden alabora olması nedeniyle boğulma tehlikesi atlattıkları kaydedildi.

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