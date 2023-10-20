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Dünya

Boko Haram üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusunun, ülkenin Kaduna eyaletinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü Boko Haram'ın 3 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 01:09 - Güncelleme:
Boko Haram üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, alınan istihbarat üzerine Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonda Boko Haram'ın 3 üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda 1 askerin de yaşamını yitirdiğini aktaran Nwachukwu, teröristlere ait mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nwachukwu, operasyonun, ülke genelinde terörizm, isyan ve çeşitli suçların ortadan kaldırılmasına yönelik duruşun devamını izlediğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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