Boko Haram üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, alınan istihbarat üzerine Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonda Boko Haram'ın 3 üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda 1 askerin de yaşamını yitirdiğini aktaran Nwachukwu, teröristlere ait mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nwachukwu, operasyonun, ülke genelinde terörizm, isyan ve çeşitli suçların ortadan kaldırılmasına yönelik duruşun devamını izlediğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.