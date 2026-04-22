  • Bölge diken üstünde! İran'dan ABD'ye açık uyarı: Elimiz tetikte
Dünya

Bölge diken üstünde! İran'dan ABD'ye açık uyarı: Elimiz tetikte

ABD-İran arasındaki iki haftalık ateşkes süreci sona ererken, İran İslamabad'daki müzakerelere katılmayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'dan teklif gelene kadar ateşkesi uzattıklarını duyurdu. Gelişmelerin ardından İran'dan ABD'ye sert uyarı geldi. “Elimiz tetikte, olası bir saldırıya güçlü karşılık verilecek.” denildi.

KÜBRA ŞENAL22 Nisan 2026 Çarşamba 01:05
Bölge diken üstünde! İran'dan ABD'ye açık uyarı: Elimiz tetikte
İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran'a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız." İfadelerine yer verildi.

TRUMP: ATEŞKESİN UZATILMASINA YÖNELİK TALİMAT VERDİM

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

İRAN MEDYASI: İRAN YARIN MÜZAKERELER İÇİN PAKİSTAN'A GİTMEYECEĞİNİ ABD'YE İLETTİ

İran'ın, müzakere heyetinin yarın Pakistan'a gitmeyeceği yönündeki kararını ABD'ye ilettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran, müzakereler için Pakistan'a heyet göndermeyeceğini ABD'ye iletti.

Buna göre, İran'ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan'da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığı ile ABD'ye iletildiği belirtildi.

İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
01:17 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

00:48 İran'ın ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirildi.

