17.01.2020 08:38 - Güncelleme: 17.01.2020 08:51

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan liderlerinin katılımıyla Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi gerçekleşti.

Zirvede konuşan Kazak lider Nursultan Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine Karadeniz ile Hazar Denizi arasında kanal yapımı üzerinde düşünmeyi teklif ettiklerini belirtti.

Nazarbayev, "Karadeniz ve Hazar Denizi'ni su yoluyla birleştirme fırsatını sağlayacak 'Avrasya' kanalının yapımı da umut verici proje olur" dedi.

Ayrıca Nazarbayev, Rusya ve Kazakistan üzerinden Avrupa'yı Asya'ya bağlayacak yüksek hızlı otoyolun yapımı olasılığını araştırmayı da önerdi.

(Sputnik)