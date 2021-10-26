Bölgede gerilim tırmanıyor! Komşusundan doğal gaz almayacak

AA 26 Ekim 2021 Salı 10:56 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 10:56

Yerel basının iki farklı hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın Fas ile olan doğal gaz tedariği anlaşmasının yenilenmeyeceği belirtildi.

Cezayir'in İspanya'ya olan doğal gaz tedariğinin 8 milyar metreküp kapasiteli Medgaz boru hattı üzerinden devam edeceğine değinilen haberde, yaşanabilecek herhangi bir aksaklık durumunda tedariğin sıvılaştırılmış gaz olarak gemilerle Avrupa'ya taşınacağı kaydedildi.

-FAS İLE CEZAYİR ARASINDA KÖKLERİ GEÇMİŞE UZANAN ANLAŞMAZLIK

Cezayir ve Fas, bağımsızlıklarından itibaren ihtilaflı topraklar ve tarafların birbirlerine karşı farklı suçlamalarıyla gergin ilişkilere sahip.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerilimin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Taraflar birbirlerini iki ülke toprakları içindeki terör gruplarını desteklemek ve aleyhte hareket etmekle suçlarken, ilişkilerde son perde 24 Ağustos'ta Cezayir'in Fas ile tüm diplomatik ilişkilerini sonlandırmasıyla yaşandı.