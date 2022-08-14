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Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! Ülkenin kara sularına girdiler

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi. Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemilerin bölgeden ayrıldığı kaydedildi. Kamu yayıncısı NHK, Çin'e ait gemilerin bu yıl 17. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini duyurdu.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 11:57 - Güncelleme:
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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Bölgedeki Uotsuri Adası yakınlarında seyreden Çin gemileri, Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemilerin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK, Çin'e ait gemilerin bu yıl 17. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini duyurdu.

- TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

  • Doğu Çin denizi
  • Japonya
  • Senkaku Adaları

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