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Dünya

Bölgede gerilim yükseliyor! Hindistan sınırına İKA konuşlandırıldı

Pakistan-Hindistan sınırında süregelen askeri gerginlik devam ediyor. Pakistan Ordusunun Hindistan sınırına yakın bölgelere İnsansız Kara Aracı konuşlandırdığı bildirildi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:24 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:24
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Pakistan Ordusu, Hindistan sınırındaki önlemleri arttırdı.

Savunmatr'nin haberine göre Pakistan, Hindistan sınırına konuşlandırdığı İKA'lar Rus yapımı Platform-Ms'ye benzetildi. İKA'lar uzaktan kumandalı robot, bombaatarlar ve Kalaşnikof tüfeklerle donatılmış. RPG-26 roketatar ve 7.62 mm genel amaçlı makineli tüfek, saatte 25 km hıza ulaşabilen ve LOS (görüş hattı) teknolojisi ile 16 km menzile yönlendirilebilen araca entegre edilebiliyor.

İKA'lar ayrıca istihbarat toplamak, sabit ve mobil hedefleri keşfetmek ve yok etmek, ateş gücü desteği, devriye ve saha koruma misyonları için kullanılabiliyor.

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