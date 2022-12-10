Bölgede ilk! Türk iş insanlarının desteğiyle açıldı

Yenisom İlaç Fabrikası Müdürü Prof. Abdi Haşi Akiro, Somali'de ilaç fabrikası bulunmadığı için ülkesinin ilaçları ithal ettiğini anlattı.

Akiro, başkent Mogadişu'da faaliyete geçen ilk ilaç fabrikasında tablet, kapsül, şurup ve enjeksiyon malzemeleri üreteceklerini kaydetti.

Yenisom'un, Somalili ve Türk iş insanları tarafından ortak açılan bir fabrika olduğunu söyleyen Akiro, bu adımla Somalili gençlere istihdam sağlanacağını belirtti.

Somali, ilaçlarının çoğunu Hindistan, Pakistan ve ABD'den ithal ediyor.