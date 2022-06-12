Suudi Arabistan Kral Selman İnsani Yardım Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Safer petrol tankerine yönelik potansiyel ekonomik, insani ve çevresel tehditler ve büyük bir çevre ve denizcilik felaketine neden olabilecek petrol sızıntısının yansımalarından kaçınmak için Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarını her zaman desteklediği belirtildi.

Tankerin, Kızıldeniz kıyılarını ve uluslararası balıkçılık ve denizciliğin yanı sıra Yemen'e gıda, yakıt ve hayat kurtaran malzemelerin girişini tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın tankerin oluşturduğu krizin çözümü için 10 milyon dolar katkıda bulunduğu kaydedildi.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde demirli duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun internet sitesinde 25 Nisan'da yayımlanan raporda, yıllardır Yemen açıklarında demirli bulunan Safer petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.