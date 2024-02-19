İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8525
  • EURO
    33,3311
  • ALTIN
    2000.14
  • BIST100
    9196.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede tansiyon düşmüyor: İngiltere'ye ait gemiyi füzelerle vurdular!
Dünya

Bölgede tansiyon düşmüyor: İngiltere'ye ait gemiyi füzelerle vurdular!

Yemen'deki İran destekli Husiler dün Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir yük gemisini iki füze ile vurdu.

IHA19 Şubat 2024 Pazartesi 23:41 - Güncelleme:
Bölgede tansiyon düşmüyor: İngiltere'ye ait gemiyi füzelerle vurdular!
ABONE OL

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarına devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin dün sabah saatlerinde Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait Belize bayraklı MV Rubymar adlı yük gemisini iki füze ile hedef aldığı duyurularak, füzelerden birinin gemiye isabet ettiği aktarıldı. Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Gemi imdat çağrısında bulunmuş ve koalisyona ait bir savaş gemisi başka bir ticari gemiyle birlikte MV Rubymar'ın mürettebatına yardım etmek üzere çağrıya yanıt vermiştir. Mürettebat ticari gemi tarafından yakındaki bir limana nakledilmiştir" denildi.

HUSİLER, İKİ ABD GEMİSİNİ HEDEF ALDI

Husiler, ABD'ye ait Sea Champion ve Navis Fortuna adlı ticari gemilere Aden Körfezi'nde saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husiler, saldırıların Filistinlilere destek ve Yemen'e yönelik "ABD-İngiltere saldırganlığına" yanıt olarak yapıldığını belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.