Bölgede teyakkuza geçildi! Tehdit etti: Cevap vermekten çekinmeyiz

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı hazırlığında olabileceği istihbaratı nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini yazdı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Irak'ın Erbil kentindeki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.

- ABD'DEN "HAREKETE GEÇMEKTEN TEREDDÜT ETMEYİZ" MESAJI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran'ın tehdidinin görünümünden dolayı endişeliyiz. Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."

JOHN KİRBY: GEREKİRSE CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD'nin İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse cevap vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

Wall Street Journal gazetesinin Suudi Arabistan'ın ABD'yi İran'ın muhtemel bir saldırısı konusunda uyardığı yönündeki haberinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse cevap vermekten çekinmeyeceğini belirterek, "Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" dedi.