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Dünya

''Bölgesel ve uluslararası güçler Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi görevinden uzaklaştırmak istiyor''

Islah Partisi, bölgesel ve uluslararası güçlerin Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi 'görevinden uzaklaştırmak' istediği açıklaması yaptı.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:46 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:52
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Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yetkililerinden Ali el-Ciradi,, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bazı bölgesel ve uluslararası güçler, Cumhurbaşkanı Hadi'yi sahne gerisine itmek ve onun yerine üzerinde uzlaşı sağlayacakları bir formül istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Islah Partisi Medya Dairesi Başkanı Ciradi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı şahıs olarak hedef değil. Asıl hedef; mezhepsel ve coğrafi bölünmelere göre, Yemen Cumhuriyeti'nin meşrutiyetinden uzak bir harita çizebilmek için Cumhurbaşkanı'nın uluslararası kararlarla belirlenmiş meşruiyetini alaşağı etmek."

Açıklamanın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da son haftalarda Yemen'de yeni hükümet oluşturulması konusunda BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) katılımıyla yürütülen görüşmeler devam ederken yapılması ise dikkati çekti.

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