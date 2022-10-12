Bölgeye 100'lerce insansız deniz aracı konuşlandıracaklar! Gerilimi artıracak hamle

Askeri tehditleri ve yasa dışı faaliyetleri araştırmak için denizde yapay zeka araçlarını devreye alan ABD, 100'lerce insansız deniz araçlarıyla (USV) Ortadoğu'yu ve Kızıldeniz'i abluka altına almayı planlıyor.



BÖLGEYE 100'LERCE İNSANSIZ DENİZ ARACI KONUŞLANDIRACAKLAR!

ABD 5. Filosu komutanı, ABD ve müttefiklerinin önümüzdeki yaza kadar Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne doğru devriye gezen 100 USV'den oluşan bir kuvvet oluşturmak istediklerini dile getirdi.

ABD Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki konuşmasında Amiral Yardımcısı Brad Cooper, yapay zekayla birleştirilen insansız deniz araçlarının okyanusta her türlü bilgiyi müttefiklerin hizmetine sunacağını ifade etti.

50 adet insansız deniz aracın REPMUS 2022 Tatbikatı'nda boy gösterdiğini hatırlatan Cooper, birbirleriyle bağlantılı USV'lerin 360 derecelik yüksek kaliteli kameralara sahip olduğunu ve uydular tarafından kontrol edildiğini kaydetti.

Cooper, "Geçen her şeyi görecekler, fotoğrafını çekecekler. Ve sonra yapay zekayı kullanarak haritalandıracaklar. Onu Donanma komuta merkezine iletecekler. "Balıkçı teknesi mi? Tamam, önemli değil. İran Devrim Muhafızları gemisi mi? Tamam, bu çok önemli. Yoksa ortada bir şey mi var?" ifadelerini kullandı.

Farklı insansız sistemleri deneme yetkisine sahip olduklarını dile getiren ABD'li komutan, "Birkaç şirketle çalışıyoruz ve geçen ay boyunca her hafta farklı bir ortakla tatbikat yaptık, yapay zekayı nasıl geliştirebileceğimizi çabucak öğrendik ve bir hafta içinde değişiklikleri uyguladık. Suudilerle bir tatbikat yaptık. Ertesi hafta Ürdünlülerle bir tatbikat yaptık. Sonraki hafta İsraillilerle bir tatbikat yaptık ve ardından NATO tatbikatında diğer ülkelerle tekrar ettik" dedi.