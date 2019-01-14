İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5131
  • 6,3221
  • 229.232
  • 90.894
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bolivya'da yakalanan firari militan İtalya'ya iade edildi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yakalanan firari militan Cesare Battisti'nin ülkesi İtalya'ya iade edildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolivyalı polis yetkilisi Paul Saavedra, Santa Cruz kentinde yakalanan Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) Örgütü üyesi Battisti'nin sabah saatlerinde Viru Viru Havalimanı'nda İtalyan yetkililere teslim edildiği ve Interpol görevlilerinin gözetiminde uçakla İtalya'ya doğru yola çıktığını açıkladı.

Saavedra, Interpol tarafından aranan 64 yaşındaki Battisti'nin Bolivya'ya yasa dışı olarak giriş yaptığını belirtti.

Battisti, pazar günü Santa Cruz şehrinde yakalanmıştı.

Brezilya'da 1 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eski mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 2010'da sığınma hakkı tanıdığı Battisti'yi ülkesi İtalya'ya iade etme sözü vermişti.

Bolsonaro'nun selefi Michel Temer de geçen aralık ayında eski komünist militanın İtalya'ya iadesini emreden kararnameyi imzalamıştı.

Brezilya polisi, Battisti'nin 2015'ten bu yana yaşadığı, Sao Paolo eyaletine bağlı Cananeia kentindeki evine baskın düzenlemiş ancak eski militanı bulamamıştı.

Geçmişte PAC örgütü üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, bir süre Fransa ve Meksika'da yaşadıktan sonra Brezilya'ya yerleşmişti.

İtalya'da gıyabında yasa dışı örgüt üyeliği ve cinayet suçlarından hüküm giyen Battisti hakkındaki suçlamaları kabul etmiyordu.

Başkan Erdoğan´a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

30 ilaç daha geri ödeme listesinde

30 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir banka daha katıldı

Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir banka daha katıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ziyaretini yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ziyaretini yarıda kesti

Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz savaşı

Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz savaşı

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA