28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Bolton Trump'ı ikna edemedi, intikam almak istiyor'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalıştığını öne sürdü.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı "Yüzyılın Savaşı" konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini belirtti.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış yapmayın. Donald Trump'ı Yüzyılın Savaşı'nı başlatması konusunda kandıramayan ve B Takımı'nın çökmesinden rahatsız olan John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor. Böyle bir adımı ancak ihtiyat ve sağduyu önler."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

 

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Gözleri yaşlı görünce biz de dayanamadık'

'Gözleri yaşlı görünce biz de dayanamadık'

Zelenskiy parlamentoyu da aldı

Zelenskiy parlamentoyu da aldı

Başkan Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu

Başkan Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

İdlib'de şiddetli hava saldırıları: 17 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de şiddetli hava saldırıları: 17 sivil hayatını kaybetti

'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yüzde 16 ile seçimi kazandı

Yüzde 16 ile seçimi kazandı

Almanya'dan çok kritik İran açıklaması!

Almanya'dan çok kritik İran açıklaması!
 

POPÜLER HABERLER

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA